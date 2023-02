Zwischen Ohmenhausen und Reutlingen: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Wagen mit einem Baum kollidiert und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtet die Polizei. Der Mann war mit seinem Pkw kurz vor 18 Uhr auf der L383 von Ohmenhausen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Dabei fuhr der Wagen alleinbeteiligt und ungebremst über die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem Baum zusammen, wobei der Fahrer tödliche Verletzungen erlitt. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße bis circa 20.30 Uhr gesperrt werden. (pol)