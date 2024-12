Zweirad-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Tübingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zur Kollision zwischen einem Zweirad und einem Auto ist es am Dienstagvormittag in Tübingen gekommen, teilte die Polizei mit. Kurz vor zwölf Uhr war ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Waldhäuser Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße Waldhausen einbiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ordnete sich der Mann jedoch nicht links ein. Zeitgleich setzte eine 78-jährige Mercedes-Fahrerin zum Überholen an, worauf die Fahrzeuge zusammenstießen. Der Mann stürzte darauffolgend zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen musste er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (pol)