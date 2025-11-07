Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Kreuzung in Nehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mercedes-Lenker die Hauchlinger Straße und wollte den Nordring geradeaus in die Talstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden BMW.

Zwei Mitfahrerinnen im BMW im Alter von 18 und 43 Jahren wurden dabei ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)