Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Kreuzung in Nehren

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Leuchtschrift »Unfall« ist auf einem Polizeiauto zu sehen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/DPA
Die Leuchtschrift »Unfall« ist auf einem Polizeiauto zu sehen. (Symbolfoto)
Foto: Stefan Puchner/DPA

NEHREN. Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mercedes-Lenker die Hauchlinger Straße und wollte den Nordring geradeaus in die Talstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden BMW.

Zwei Mitfahrerinnen im BMW im Alter von 18 und 43 Jahren wurden dabei ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)

Nehren