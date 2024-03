Zwei Verletzte und 70.000 Euro Schaden bei Unfall in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Sachschaden von ca. 70.000 Euro ist bei einem Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Hechinger Straße entstanden. Der 36-jährige Fahrer eines Audi Q 8 fuhr auf ein Tankstellengelände und prallte dort nahezu ungebremst auf einen abgestellten Lkw. In dem Audi lösten alle Airbags aus. Durch den Aufprall wurden der 36-Jährige und ein im Pkw befindliches eineinhalbjähriges Kind jedoch nicht verletzt. Das Kind wurde später der Mutter übergeben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Bei diesem musste eine Blutentnahme durchgeführt werden, wogegen er sich wehrte. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten auch mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)