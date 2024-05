Zwei Verletzte und 30.000 Euro Schaden bei Unfall nahe Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos, ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sowie eine kurzzeitige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der B 312. Dort war gegen 15.30 Uhr ein 23-Jähriger mit einem Mercedes Vito in Richtung Reutlingen unterwegs und krachte wohl ungebremst ins Heck eines VWs, dessen 37 Jahre alter Lenker seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringert hatte.

Beim Unfall zogen sich beide Männer Verletzungen zu. Der 37-Jährige wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine rund zehnminütige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn nach Reutlingen erforderlich. (pol)