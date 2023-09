Zwei verletzte Radfahrer nach Zusammenstoß in Wannweil

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Ein schwerverletzter Pedelecfahrer und eine leichtverletzte Fahrradfahrerin sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg in der Kirchentellinsfurter Straße zugetragen hat. Gegen 14.15 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung Wannweil, als er die 67-jährige Frau linksseitig überholte.

Dabei kam es zur Kollision, wodurch beide zu Boden stürzten und nach erster medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. (pol)