Zwei Verletzte nach Unfall auf der B464 in Reutlingen

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmittag auf der B464 ereignet, teilte die Polizei mit. Kurz nach 12.30 Uhr war ein 56 Jahre alter Mann mit einem Opel auf der Bundesstraße von der B27 herkommend unterwegs und wollte auf Höhe von Sickenhausen nach links in Richtung K6720 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 62 Jahre alten Frau. Dadurch wurde der Suzuki abgewiesen und stieß noch gegen einen Audi, dessen 25-jähriger Lenker an der Einmündung wartete.

Beim Unfall verletzten sich die 62-Jährige sowie der 25-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den Gesamtschaden an den drei Autos, die alle abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf schätzungsweise 14.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es auf der B 464 zu geringen Verkehrsbehinderungen. (pol)