Zwei Verletzte nach Streit im Ofterdinger Jugendhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei noch unbekannte Tatverdächtige nach einer Auseinandersetzung, die sich am späten Freitagabend, gegen 23 Uhr, beim Jugendhaus in der Rohrgasse in Ofterdingen ereignet hat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren mehrere Besucher im Lauf des Abends negativ aufgefallen und von einem 22-jährigen Verantwortlichen des Jugendhauses verwiesen worden. Als drei der jungen Männer kurze Zeit später wieder zurückkehrten, eskalierte der Streit vor dem Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen versetzte einer der Aggressoren dem 22-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, der hierdurch leicht verletzt wurde. Als ein weiterer, 24-jähriger Verantwortlicher des Jugendhauses dazwischen ging, soll der Verdächtige diesen mit einer Schusswaffe bedroht und danach ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine blutende Gesichtsverletzung und ging zu Boden, wonach er noch mit Tritten traktiert wurde.

Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Eine Fahndung nach den mit einem Pkw flüchtigen Tatverdächtigen, in die neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief zunächst erfolglos. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen und geht ersten Täterhinweisen nach. (pol)