Zwei Verletzte nach Motorradunfall bei Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht auf Samstag an der Einmündung K6774 und K6764 ereignet hat.

Gegen 1 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi Q5 die Kreisstraße K6774 von der B27 kommend und wollte auf die Kreisstraße K6764 abbiegen. Hierbei übersah er den von Walddorfhäslach kommenden 16-jährigen Kradlenker mit seinem gleichaltrigen Mitfahrer.

Aufgrund der Kollision wurde der Kradlenker sowie sein Mitfahrer leicht verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. (pol)