Zwei Verletzte: Fußgängerin und Radfahrer kollidieren in Rommelsbach

ROMMELSBACH. Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin ist es laut Polizei am Montagmittag in Rommelsbach gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 18-jähriger Radler gegen 13.10 Uhr auf der abschüssigen Württemberger Straße unterwegs, als von rechts kommend eine 54 Jahre alte Fußgängerin die Straße überqueren wollte. Die Frau hatte sich zuvor nach dem aus ihrer Sicht rechtsseitigen Verkehr vergewissert und hatte den von links kommenden Radler vermutlich übersehen. Beim anschließenden Zusammenstoß etwa mittig der Fahrbahn erlitt die 54-Jährige, die zu Boden stürzte, nach aktuellem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Radfahrer zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Er konnte seinen Weg selbstständig fortsetzen. (pol)