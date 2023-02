Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Reutlinger Scheibengipfeltunnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen im Scheibengipfeltunnel in Reutlingen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Ein 19-Jähriger war mit seinem Peugeot gegen 7.20 Uhr auf der B312 von Pfullingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Tunnel erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 23 Jahre alte Lenker eines Audi verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf den Wagen auf.

Beide Männer wurden dabei leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt, die gegen 8.20 Uhr geräumt werden konnte. (pol)