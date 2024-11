Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen Engstingen und Holzelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Bei einem schweren Autounfall an einer Straßenkreuzung zwischen Holzelfingen und Engstingen sind am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine Fahrerin war mit ihrem Wagen auf der L 230 von Münsingen in Richtung Lichtenstein unterwegs und wollte links auf die Landesstraße 387 in Richtung Kleinengstingen abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto, in dem ebenfalls eine Frau am Steuer saß. Beide Fahrzeuge krachten ineinander. Dabei wurden die Unfallbeteiligten so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik kamen. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. Polizei, Feuerwehr und Rettungsteams waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Die Landesstraßen 230 und 387 waren während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei richtete so lange eine örtliche Umleitung ein. (GEA)