Zwei Unfälle auf der B28 sorgen für Stau im Berufsverkehr

KUSTERDINGEN. Zwei Unfälle haben am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr auf der B28 in Fahrtrichtung Tübingen gesorgt. Ein 42-Jähriger war kurz nach 5.30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zwischen der Anschlussstelle Kusterdingen und Tübingen auf den vorausfahrenden VW Caddy eines 38-Jährigen auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden anschließend in den Grünstreifen abgewiesen und kamen dort zum Stehen. Dabei wurden ein Verkehrsschild und ein Zaun beschädigt.

Sowohl die beiden Autofahrer als auch eine 39 Jahre alte Beifahrerin im Passat erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte alle zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B28 in Richtung Tübingen bis kurz nach 6.30 Uhr voll gesperrt werden. Bis zum Abschluss der Instandsetzungsarbeiten der Straßenmeisterei konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

In dem Rückstau, der sich aufgrund des Unfalls gebildet hatte, kam es gegen 7.20 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine 39 Jahre alte BMW-Lenkerin war mit ihrem Wagen auf der linken Spur der Bundesstraße in Tübingen unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Jettenburg und Kusterdingen in das Heck des verkehrsbedingt vor ihr haltenden BMW einer 24-Jährigen fuhr. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.