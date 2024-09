Zwei Täter schlagen Mann in Reutlingen nieder und fliehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach bisherigen Erkenntnissen ohne ersichtlichen Grund ist ein Mann am späten Sonntagabend in der Eberhardstraße Opfer einer Körperverletzung geworden. Der 40-jährige spätere Geschädigte hatte sich dort auf einen Stuhl gesetzt, um etwas zu essen, als er zunächst von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen wurde. Einer der beiden trat ihm danach in den Rücken und anschließend auch in Richtung Kopf. Die beiden Männer konnten unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)