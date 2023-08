Zwei Schwerverletzte nach Autounfall in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Resultat einer Vorfahrtsverletzung gegen Samstagmittag in Mössingen. Eine 75-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte gegen 11.30 Uhr von der Zeppelinstraße nach rechts in die Ofterdinger Straße einbiegen. Sie missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 27-jährigen Lenkers eines Opel Insignia, worauf es zum Zusammenstoß kam. Beide Verkehrsteilnehmer waren allein in den jeweiligen Fahrzeugen und verletzten sich schwer. Sie wurden durch den Rettungsdienst in unterschiedliche Kliniken verbracht. Die Fahrzeuge mussten durch Dienstleistungsunternehmen abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mössingen reinigte die Unfallstelle mit 3 Personen. (pol)