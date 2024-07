Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in der Nähe von Holzelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Zwei Verletzte, hoher Schaden und eine Straßensperrung sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 387 zwischen Unterhausen und Holzelfingen ereignet hat.

Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Opel-Fahrer zusammen mit seiner 59 Jahre alten Beifahrerin die Holzelfinger Steige aus Richtung Unterhausen kommend. Etwa 300 Meter von dem Ortseingang Holzelfingen kam er in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Citroën eines 56-Jährigen.

Straße voll gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge jeweils nach rechts an den Fahrbahnrand abgewiesen und kamen dort zum Stehen. Während die beiden Insassen im Opel nicht verletzt wurden, zogen sich der Fahrer des Citroën und seine 51-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Holzelfinger Steige war während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigungsarbeiten bis etwa 16.20 Uhr voll gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, wurden durch Abschleppdienste geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pol)