Zwei Promille: Motorrollerfahrer stößt bei Lichtenstein gegen Leitplanke

LICHTENSTEIN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer bei einem Sturz am Montagmittag bei Lichtenstein erlitten. Der Mann war gegen 12.30 Uhr auf der B 312 von Honau herkommend in Richtung Traifelberg unterwegs, kam in einer scharfen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn zu Fall und stieß gegen die Leitplanken. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Da ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste er noch eine Blutprobe abgeben. Am Motorroller war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (pol)