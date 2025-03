Zwei Männer werden in Tübingen Opfer eines Raubüberfalls

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei 25-jährige Männer wurden in den frühen Morgenstunden von Unbekannten In Tübingen angegriffen und beraubt. Die Tat ereignete sich am Samstag gegen 01.40 Uhr im Bereich der Karlstraße. Drei unbekannte Täter gingen auf einen Geschädigten zu und schlugen diesem unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf. Am Boden liegend, wurde dieser getreten und geschlagen.

Der zweite Geschädigte versuchte von dieser Auseinandersetzung zu flüchten, wurde allerdings von den Tätern eingeholt und ebenfalls geschlagen. Die verletzten Männer stellten nach der Tatbegehung fest, dass ein Smartphone und eine Uhr entwendet worden waren. Fahndungsmaßnahmen durch die verständigte Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen. (pol)