Zwei Männer in Neuhausen überfallen

METZINGEN. Nach zwei etwa 170 bis 180 Zentimeter großen und circa 20 Jahre alten Männern, die am Sonntagabend zwei 18-jährige Männer in der Leberbachstraße in Neuhausen überfallen haben, fahndet das Polizeirevier Metzingen.

Die Unbekannten hatten gegen 21.15 Uhr die beiden Passanten abgepasst, sie wohl mit einem Pfefferspray bedroht und besprüht sowie zur Herausgabe eines Pedelecs gezwungen. Dieses ließen die unverletzt gebliebenen 18-Jährigen bei ihrer anschließenden Flucht zurück. Die beiden Täter zogen daraufhin ohne das E-Bike mitzunehmen unerkannt von dannen.

Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Metzingen bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise zu den Räubern, die mit einer langen schwarzen sowie einer braunen Jacke bekleidet waren. (pol)