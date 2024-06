Zwei Männer brechen Auto in Auingen auf - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zeugen zu einem Autoaufbruch am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße im Münsinger Stadtteil Auingen sucht das Polizeirevier Münsingen. Ein Ehepaar hatte dort am Nachmittag seinen Daihatsu auf dem Parkplatz abgestellt und war zum Essen gegangen, berichtet die Polizei. Von ihrem Platz hatten sie Sicht auf den Wagen und bemerkten gegen 16.20 Uhr, wie sich Unbekannte an dem Auto zu schaffen machten. Der Ehemann rannte sofort zu seinem Wagen und sah, wie zwei Männer Gepäck aus dem Wagen nahmen.

Als die Kriminellen bemerkten, dass sie erkannt worden waren, ließen sie das Gepäck zurück und stiegen in einen VW Taigo mit Hamburger Kennzeichen, der anschließend in Richtung Innenstadt Münsingen flüchtete. Eine Zeugin soll dem Wagen ein Stück hinterhergefahren sein und Bilder von dem VW gemacht haben. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere wird die Frau gesucht, die die Aufnahmen von dem flüchtenden Auto gemacht hat und gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden.