Zwei Fußgängerinnen in Tübingen von Auto angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitag kurz vor Mitternacht ist es in Tübingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Fußgängern gekommen, berichtet die Polizei. Der 22 Jahre alte Fahrer eines BMW hatte die Wilhelmstraße befahren und wollte nach links in die Straße Nordring abbiegen. Hierbei übersah er zwei 20 Jahre alte Fußgängerinnen, welche zu diesem Zeitpunkt den Nordring aus Sicht des Fahrers von links nach rechts überquerten. Der BMW-Fahrer erfasste auf seinem Fahrstreifen zunächst eine der Fußgängerinnen, woraufhin diese auf die Motorhaube des Autos aufgeladen wurde.

Ob die zweite Fußgängerin ebenfalls von dem PKW erfasst oder durch die erste Fußgängerin umgestoßen wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fußgängerinnen wurden schwer verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst jeweils in eine Klinik verbracht. An dem BMW ist ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und den BMW sichergestellt. (pol)