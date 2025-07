Zwei Frauen am Tübinger Anlagensee belästigt - Polizei ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Samstagnacht sind der Polizei zwei Vorfälle gemeldet worden, die sich kurz nacheinander im Bereich des Keppler-Gymnasiums in der Uhlandstraße ereignet haben. Zunächst wurde gegen Mitternacht einer 20-Jährigen durch einen unbekannten Mann beim Vorbeigehen unvermittelt in ihr Gesäß gekniffen. Der Unbekannte war hierbei in Begleitung einer weiteren männlichen Person, welcher ein grünes T-Shirt trug. Etwa 15 Minuten später wurde in der Nähe eine 17-Jährige von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er mit seinem Handy ihr Dekolettè aufnehmen dürfe. Nachdem sie dies verneinte und ihn wegschickte, schlug dieser ihr plötzlich mit der flachen Hand ins Gesicht, worauf sie zu Boden stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das Polizeirevier Tübingen sucht jetzt weitere Personen, denen möglicherweise der oder die beiden Unbekannten zuvor aufgefallen sind, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)