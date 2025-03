Zwei Autos stoßen in Tübingen aufeinander - Ein Leichtverletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 51-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Kreuzung Westbahnhof-/Belthlestraße erlitten. Ein 35-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit einem Audi A4 auf der Westbahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Belthlestraße abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Lupo eines in Richtung Rheinlandstraße fahrenden 51-Jährigen. Dieser erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 9.500 Euro. (pol)