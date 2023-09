Zwei Autos prallen in Reutlingen aufeinander - Eine Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin hat sich am Sonntagmittag auf der B312 ereignet. Ein 76-jähriger Fahrer eines VW befuhr gegen 13.10 Uhr die Bundesstraße, als er nach einem Halt in einer Notbucht nach links in Richtung Metzingen einfuhr und hierbei mit der in Richtung Scheibengipfeltunnel fahrenden 36-jährigen VW Golf-Lenkerin kollidierte. Diese verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug war außerdem nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 8.000 Euro geschätzt. (pol)