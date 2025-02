Zwei Autos krachen bei Pfullingen aufeinander

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an der Einmündung K6729 (Klosterstraße) / B312 entstanden. Eine 22-Jährige wollte kurz vor 14 Uhr mit einem VW Golf von der Kreisstraße aus auf die Bundesstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von Pfullingen in Richtung Unterhausen fahrenden Fiat 500 einer 64-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)