Zusammenstoß auf Reutlinger Kreuzung: Wer hatte Grün?

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag auf der B28 in Reutlingen ereignet hat. Ein 28-Jähriger befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Audi RS3 die Stuttgarter Straße in Richtung Metzingen und wollte die Kreuzung mit der Karlstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fiat Panda einer 65-Jährigen, die ihrerseits aus der Karlstraße kommend nach rechts auf die B28 in Fahrtrichtung Metzingen einfahren wollte. Beide Fahrzeuglenker gaben an, jeweils bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der an den Autos entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung zu jenem Zeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)