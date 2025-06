Zusammenstoß an Tübinger Kreuzung - Alkohol beim Unfallverursacher

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Kreuzung Roßberg- / Heinlenstraße entstanden. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 20.20 Uhr mit einem VW Multivan die Roßbergstraße von der Neuffenstraße in Richtung Heinlenstraße. Als er an der dortigen Kreuzung nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Mercedes Vito eines 40-Jährigen.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 31-Jährigen einen vorläufigen Wert von etwa 0,3 Promille ergab, musste dieser eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (pol)