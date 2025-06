Zusammenstoß zweier Radler in Reutlingen: Mann erleidet schwere Kopfverletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Ecke Lederstraße/Marchtalerhofstraße in Reutlingen verletzt worden. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 11.15 Uhr mit einem Fahrrad die Marchtalerhofstraße in Richtung Lederstraße und wollte nach links in diese abbiegen. Dabei verstieß er offenbar gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit der von links kommenden, 25-jährigen Radlerin.

Beide stürzten in der Folge zu Boden. Der 40-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, musste mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 25-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch sie wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrräder wurden zum Polizeirevier transportiert und dort untergestellt. (pol)