Zugverkehr lahmgelegt: Auto rollt in Großengstingen auf Gleise

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Für eine rund 45-minütige Sperrung des Zugverkehrs hat ein weggerollter Pkw am Mittwochnachmittag in Großengstingen gesorgt. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.30 Uhr machte sich ein in der Silcherstraße abgestelltes Auto selbstständig, da offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen worden war. Der Wagen rollte nach rund 30 Metern eine Böschung hinunter und blieb im Gleisbett stehen. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht. Nachdem das Fahrzeug durch die Feuerwehr beiseitegeschoben worden war, konnte der Zugverkehr wieder freigegeben werden. Die Gleise wurden nicht beschädigt. Der Pkw wies augenscheinlich nur einen geringen Schaden auf. (pol)