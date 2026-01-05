Köhlermusikanten Kohlstetten: Ohne Dirigent im Takt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-KOHLSTETTEN. Die rund 20 aktiven Musikerinnen und Musiker der Köhlermusikanten sind motiviert, auch wenn sie seit über einem Jahr keinen Dirigenten mehr haben. Es ist ihnen gelungen, ein tolles Konzert auf die Beine zu stellen, das zum ersten Mal nicht im Frühling, sondern am ersten Sonntag im neuen Jahr veranstaltet wurde. Die meisten der dargebotenen Stücke – darunter »Textilaku« von Karol Pádiveý, »The Second Waltz« von Dimitri Shostakovitch, »Blasmusik mein Lebensglück« von Michael Kuhn und »Heimat voller Sonnenschein« von Markus Pöttschacher – haben sie selbst erarbeitet, einstudiert und geprobt. Klarinettistin Beate Preusch und Flügelhornist Sebastian Heinzmann übernahmen maßgeblich die Leitung, beim Konzert aber wurde größtenteils ohne Dirigenten gespielt. Heinzmann gab lediglich die Einsätze vor und hat dann selbst auf dem Musikantenstuhl Platz genommen.

Köhlermusikanten Kohlstetten seit über einem Jahr ohne Dirigenten

Denn auch wenn die Köhlermusikanten mit ihrem Auftritt eindrucksvoll zeigten, wie viel Kraft in diesem kleinen, mit einigen Spielern von außerhalb verstärkten Ensemble steckt, ist es doch wichtig, den Takt zu Beginn einer Polka oder eines Marschs angezeigt zu bekommen. Damit Musizieren in der Gemeinschaft ohne Dirigenten gelingt, bedarf es des Engagements eines jeden Einzelnen, der Kameradschaft untereinander und eines unermüdlichen Willens, die Zukunft der Kapelle zu sichern. »Die Situation ohne einen Dirigenten erfordert sehr viel Disziplin«, gab Steffen Haap, Vorsitzender des Blasmusikverbandes Neckar-Alb zu bedenken. Doch die Köhlermusikanten sind derzeit nicht die einzigen Musikanten ohne musikalische Leitung. Selbst dem Verbandsorchester fehle ein Dirigent. »Eine Zeitlang war es besser, jetzt ist es wieder sehr schwierig, jemand Geeignetes zu finden«. Er ziehe den Hut vor der dargebotenen Leistung der Köhlermusikanten und hoffe mit ihnen, mit ihrer Suche erfolgreich zu sein.

»Wir suchen einen erfahrenen Musiker, der die Gabe hat, mit uns zu schaffen.«

Für den Vereinsvorsitzenden Reiner Failenschmid geht es nicht darum, einen hoch dotierten und bestens ausgebildeten Dirigenten anzuheuern, sondern einen »gut erfahrenen Musiker, der die Gabe hat, mit uns zu schaffen«. Früher musizierten in Kohlstetten 50 Musikanten zusammen, dann aber kamen einige Dirigentenwechsel und Corona, Musikanten verließen die Kapelle, Registerbesetzungen wurden deutlich kleiner. Auch die Jugendarbeit lag völlig am Boden, wie Failenschmid berichtete. Umso glücklicher schätzt man sich nun in Kohlstetten, seit März 2025 über die Kooperation mit der Grundschule Kleinengstingen eine musikalische Ausbildung für Holz- und Blechblasinstrumente anbieten zu können, die derzeit von 12 Kindern besucht wird. Erste Erfolge waren beim Konzert mit dem Auftritt von fünf Mädchen sichtbar. Nach nur zehn Monaten Instrumentenlehre trugen sie unter der Leitung von Beate Preusch einige Stücke vor. Reiner Failenschmid hofft, in ein paar Jahren einige dieser jungen Nachwuchsmusiker in den Reihen der Köhlermusikanten begrüßen zu können.

Ehrungen bei den Köhlermusikanten Kohlstetten: von links oben: Steffen Haap, Vorsitzender Blasmusikverband Neckar-Alb, Kurt Class, Vereinsvorsitzender Reiner Failenschmid. Von links unten: Tanja Glück, Kathrin Schneider, Beate Preusch. Foto: Maria Bloching Ehrungen bei den Köhlermusikanten Kohlstetten: von links oben: Steffen Haap, Vorsitzender Blasmusikverband Neckar-Alb, Kurt Class, Vereinsvorsitzender Reiner Failenschmid. Von links unten: Tanja Glück, Kathrin Schneider, Beate Preusch. Foto: Maria Bloching

Bis dahin muss jedes Mitglied des Orchesters eine hohe Eigenverantwortung an den Tag legen: man musiziert nicht nur, sondern organisiert Proben, Material und Programme weitgehend eigenständig. Die Selbstorganisation ist also der Kern des Erfolges. Mit rund 20 Musikerinnen und Musikern aus verschiedenen Instrumentalfamilien muss jeder Ton sitzen. Die Bereitschaft, Klang- und Stimmbildung zu übernehmen, war auch im Vorfeld des Neujahrskonzerts unverzichtbar. Glücklicherweise half Dirk Holder, Dirigent der Musikkapelle Mehrstetten, hin und wieder bei der Vorbereitung und der Probenarbeit aus. Denn wenn es um Tempowechsel in verschiedenen Arrangements, um Harmonie und um ein Feingefühl für Details geht, war der Profi gefragt.

Dirk Holder springt bei Vorbereitung ein

So stand Dirk Holder bei der Pop-Ouverture »Concerto d´Amore« von Jacob de Haan und beim Pop-Medley »Roxette« am Dirigentenpult und sorgte dafür, dass jeder Takt saß und ein harmonisches Klangbild entstehen konnte. Mit »Sessanta«, »Heimatblick« und »Zwei Wanderfreunde« wurden drei Eigenkompositionen von Flügelhornist Sebastian Heinzmann eindrucksvoll zu Gehör gebracht. Klein aber fein – dieses Motto traf bei diesem Konzert auf die Köhlermusikanten zu. Die rund 20 Musikanten boten ihrem Publikum eine lebendige, ehrliche und leidenschaftliche Darbietung, die gezeigt hat, dass jeder Einzelne bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln und flexibel zu bleiben. Alle haben dazu beigetragen, dass dieses Konzert gelingen konnte.