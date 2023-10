Zu zweit in Reutlingen auf E-Roller unterwegs: Frau verletzt sich bei Sturz und muss in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine 41-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen in der Emil-Adolff-Straße in Reutlingen verletzt worden, berichtet die Polizei. Gegen 5.20 Uhr fuhr dort ein 42 Jahre alter Mann zusammen mit der Frau auf einem E-Scooter, als der Mann die Kontrolle über das Gefährt verlor und beide Personen zu Fall kamen. Die 41-Jährige, die sich dabei Verletzungen zuzog, musste im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (pol)