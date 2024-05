Zu schnell: Auto kommt auf B28 bei Kusterdingen von der Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben die Insassen eines BMW bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28 erlitten. Ein 24-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 18.20 Uhr mit einem BMW 428 die Bundesstraße in Richtung Reutlingen. Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er dabei in einer Linkskurve ins Schleudern und wurde mit dem Pkw nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 27 Jahre alter Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Naben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt, die kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. (pol)