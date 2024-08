Zu schnell bei regennasser Straße auf der Holzelfinger Steige: Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 21-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der L387 zwischen Unterhausen und Holzelfingen verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 15.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Steige unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn in der scharfen Kurve im Bereich der Zufahrt zum Sportheim die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Leitplanken knallte, bevor sein Wagen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 8.000 Euro, der an den Leitplanken auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (pol)