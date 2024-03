Zu müde: Busfahrer fährt bei Kusterdingen in Straßengraben

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 32-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch auf der B28 erlitten. Die Frau befand sich laut Polizei kurz nach 0.30 Uhr in einem Linienbus, dessen 27 Jahre alter Lenker die B28 am Ortsausgang von Tübingen in Richtung Reutlingen befuhr. In einer leichten Linkskurve etwa Mittig der Steige kam der Busfahrer nach ersten Erkenntnissen wohl aufgrund von Müdigkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach mehreren Metern im Straßengraben kam der Bus dort zum Stehen. Die 32-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt als einziger Fahrgast darin befand, wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Bus musste mit einem geschätzten Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B28 im betroffenen Streckenabschnitt für rund fünf Stunden nur einspurig befahrbar und musste auch kurzzeitig voll gesperrt werden. (pol)