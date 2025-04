Zeugensuche: Mülleimerbrände an Derendinger Asylunterkunft und Bahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

DERENDINGEN. Am Freitagabend ist es in Tübingen zu zwei Mülleimerbränden gekommen. Gegen 19.30 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand eines Mülleimers am Bahnhof Derendingen alarmiert. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Mülleimerbrand an einer Asylunterkunft gemeldet. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Zu einem Sachschaden kam es nicht. Zuvor kündigte eine unbekannte männliche Person gegenüber von Angehörigen der Feuerwehr mündlich an, dass es am selben Tag noch zu einem Brand kommen soll. Ob es sich dabei um den Verursacher der Mülleimerbrände handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen. In diesem Zusammenhang wird eine männliche Person, circa 30 bis 40 Jahre alt, schwarze Jogginghose, hellgraues T-Shirt, sehr vernarbtes Gesicht, osteuropäisches Erscheinungsbild, osteuropäischer Akzent, gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-1400 erbeten. (pol)