Zeugenaufruf - Sattelzugfahrer fährt nach Unfall in Engstingen weiter

ENGSTINGEN. Nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der B313 zwischen Engstingen und Trochtelfingen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger waren gegen 11.05 Uhr mit ihren Motorrädern auf der Bundesstraße von Engstingen in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang von Engstingen scherten beide Motorradfahrer nach links aus, um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen, dessen Fahrer ebenfalls nach links ausscherte, um einen davor fahrenden Traktor zu überholen.

Beim Versuch einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden, kollidierten beide Motorradfahrer miteinander und stürzten. Beide wurden dabei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Motorräder, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden ist, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sattelzug, von dem nur bekannt ist, dass er einen weißen Planenaufbau mit zwei großen Buchstaben in O-Form in grüner Schrift und möglicherweise eine litauische Zulassung gehabt haben soll, fuhr weiter in Richtung Haid.

Zu einer Berührung zwischen dem Sattelzug und den Motorrädern war es nicht gekommen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071 / 972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)