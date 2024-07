Zeugenaufruf: Mann belästigt Jugendliche in Reutlinger Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Jugendliche ist am Samstagabend im Freibad von einem unbekannten Mann unsittlich berührt worden. Die Jugendliche hielt sich gegen 18 Uhr im Wellenbecken auf, als ihr der Mann in den Intimbereich gefasst haben soll. Die Polizei wurde am Sonntagabend über den Vorfall informiert. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass möglichweise noch weitere Geschädigte durch denselben Mann am Samstag im Freibad belästigt worden sein könnten.

Diese Vorfälle wurden bislang noch nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Mann wird als 20 bis 40 Jahre alt und hellhäutig mit blonden oder grauen Haaren beschreiben. Zur Tatzeit trug er eine blauweißkarierte Badehose. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können oder weitere durch den Mann belästigte Freibadbesucher werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)