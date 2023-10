Zeugenaufruf: Exhibitionist onaniert vor zwei Frauen in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem 25 bis 30 Jahre alten Unbekannten fahndet das Polizeirevier Tübingen, nachdem dieser am Sonntagabend in der Fürststraße vor einer 25- und einer 20-jährigen Frau masturbiert hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die Frauen gegen 23.55 Uhr auf der dortigen Brücke über der Steinlach, als der Mann in kürzester Entfernung sein Glied entblößte und onanierte. Hierauf entzogen sich die Frauen der Situation, wobei ihnen der Täter noch einige Meter folgte. Der Mann wird als etwa 175 bis 180 cm groß, mit normaler Statur und hellem Teint beschrieben. Er trug einen Dreitagebart und dunkle Kleidung. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (pol)