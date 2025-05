Zeugenaufruf: 14-Jährige in Zug bei Tübingen sexuell belästigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein bisher unbekannter Täter berührte vergangenen Freitag Gefälligkeiten auf. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr in der Regionalbahn von Tübingen in Richtung Albstadt. Hier soll der unbekannte Tatverdächtige gemeinsam mit etwa sechs weiteren Personen am Haltepunkt Tübingen-Derendingen in den Zug gestiegen sein und sich dann neben die 14-jährige deutsche Staatsangehörige gesetzt haben.

Im weiteren Verlauf soll er sie ungefragt am Oberschenkel berührt und sie ebenfalls verbal zu sexuellen Gefälligkeiten aufgefordert haben. Diesen Vorfall bemerkte eine bisher unbekannte Reisende, welche sich ebenfalls im Zug befand und die Bundespolizei alarmierte. Dem Täter gelang es unerkannt zu fliehen. Die 14-jährige Geschädigte erstattete eine Strafanzeige bei der Landespolizei. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 15 Jahre alten Jugendlichen mit hochdeutscher Sprache gehandelt haben. Augenscheinlich trug er eine rot-grüne Basecap. Zeugen, insbesondere die Reisende, welche den Notruf wählte, werden gebeten, sich an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711/87035 0 zu wenden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung dauern an. (pol)