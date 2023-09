Zeugen gesucht: Zwei Raubdelikte in einer Nacht in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach zwei Männern, die am Sonntagabend einen Raub in der Tübinger Innenstadt begangen haben, fahndet die Kriminalpolizei Tübingen. Die Unbekannten hatten gegen 21.55 Uhr drei in der Karlstraße vor einem Imbiss befindliche Männer im Alter von 25, 28 und 36 Jahren mit Pfefferspray besprüht und hierauf ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 25-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde ein 74-Jähriger im Karrengässle ebenfalls ausgeraubt. Gegen 23.40 Uhr entrissen ihm zwei 16 bis 22 Jahre alte Unbekannte mit schwarzen Kapuzenpullovern, die eine unbekannte ausländische Sprache sprachen, eine Umhängetasche mit diversen Wertsachen sowie eine kleinere Menge Bargeld und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den circa 170 bis 180 Zentimeter großen Tätern verlief ebenfalls ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Tübingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu den Räubern. Ob es sich bei diesen um dieselben Personen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (pol)