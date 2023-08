Zeugen gesucht: Unbekannter bricht acht Autos in Sondelfingen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. In mindestens acht Pkw ist in der Nacht zum Donnerstag in der Zeit von 22.30 Uhr bis 9.20 Uhr in Sondelfingen eingebrochen worden. In der Wackersteinstraße wurde an einem 1er BMW Cabrio das Verdeck aufgeschlitzt und eine über dem Beifahrersitz hängende Umhängetasche entwendet. Den Inhalt der Tasche leerte der Täter neben dem Fahrzeug aus. Im Bereich der Straße Auf Wies, der Römersteinstraße und der Obere Straße wurden insgesamt sieben Autos auf noch nicht geklärte Weise geöffnet. Aus den Fahrzeugen der Marken Mercedes, VW, Hyundai, Seat und Fiat nahm der Täter Zigaretten, ein Taschenmesser, etwas Münzgeld, ein paar Schuhe sowie ein mobiles Navigationsgerät und eine Fernbedienung mit. Eventuell verstaute er sein Diebesgut in der aus dem Cabrio entwendeten Tasche. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9611-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)