Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Reutlinger Elektrofachmarkt ein

REUTLINGEN. In einen Elektrofachmarkt am Albtorplatz ist am späten Dienstagabend eingebrochen worden. Gegen 22.45 Uhr verschafften sich laut Polizei zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt in den Verkaufsraum. Hier nahmen sie mehrere Mobiltelefone an sich und flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Albtorplatz.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der entstandene Sachschaden an der beschädigten Türe und der Wert des Diebesguts beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehreren tausend Euro. Bei den Tätern soll es sich um zwei circa 170cm große Männer handeln, die zur Tatzeit schwarz gekleidet waren und deren Gesichter mit einer Sturmmaske beziehungsweise einem schwarzen Tuch verdeckt waren. Zudem hatten beide während der Tat eine Kapuze auf. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)