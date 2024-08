Zeugen gesucht: Motorrad streift Auto im Gegenverkehr bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Wie die Polizei mitteilt, sucht das Polizeirevier Metzingen Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Hengen und Seeburg ereignet hat. Ermittlungen zufolge befuhr ein unbekannter Motorradlenker gegen 19.45 Uhr die Landesstraße von Hengen in Richtung Seeburg. Kurz nach einem dortigen Parkplatz geriet er dabei offenbar auf die Gegenfahrspur, worauf es zum Kontakt mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 26-Jährigen kam. Zudem soll der Golf beim Ausweichen einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand gestreift haben. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Biker, der sich augenscheinlich in Begleitung eines weiteren Motorrads befunden haben dürfte, war weitergefahren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123/924-0 entgegen. (pol)