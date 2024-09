Zeugen gesucht: Mann wird in Bad Urach bedroht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Der Polizeiposten Bad Urach sucht Zeugen zu einem Vorfall mit noch unbekanntem Hintergrund, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Kurz vor 7.30 Uhr hatte sich laut Polizei ein Mann vor einem dortigen Hotel zu seinem geparkten Wagen begeben, als zwei maskierte Unbekannte an ihn herantraten.

Dem Mann gelang es, sich in das Fahrzeug zu begeben und dieses zu verschließen. Einer der Täter schlug im weiteren Verlauf gegen eine Scheibe des Wagens, sein Komplize versuchte, eine Tür zu öffnen. Der Geschädigte konnte schließlich wegfahren. Das Duo flüchtete daraufhin. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07125/94687-0 entgegengenommen. Insbesondere ein noch unbekannter Zeuge, der mit einem orangefarbenen Kapuzenpullover bekleidet war und kurz Kontakt zu einer Streifenwagenbesatzung hatte, wird gebeten, sich zu melden. (pol)