Zeugen gesucht: Frau landet in Eningen auf Motorhaube

ENINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog die noch unbekannte Lenkerin eines weißen Ford gegen 13.30 Uhr von der Straße Am Südbahnhof nach rechts auf die Marktstraße (B 464) nach Reutlingen ab und erfasste dabei mit ihrem Wagen eine 26-jährige Fußgängerin, die an der dortigen Furt die Marktstraße überquerte. Das berichtet die Polizei. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte zu Boden.

Durch den zufällig in der Nähe befindlichen Rettungsdienst wurde die, ersten Erkenntnissen zufolge, leichtverletzte 26-Jährige vor Ort versorgt. Nachdem die Autofahrerin die Fußgängerin ein Stück in ihrem Wagen mitgenommen hatte, trennten sich die Frauen ohne Austausch der Personalien.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den weißen Ford, an dem wohl Esslinger Kennzeichen (ES-...) angebracht waren, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (pol)