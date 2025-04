Eskalierter Nachbarschaftsstreit von Eningen wird jetzt teuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN/REUTLINGEN. Keine leichte Aufgabe für das Reutlinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Eberhard Hausch, Licht in den Nachbarschaftsstreit in Eningen zu bringen, der jetzt erneut, an einem zweiten Verhandlungstag vor Gericht landete. Denn die zahlreichen Zeugen erzählten ganz unterschiedliche Varianten des Geschehens jenes Abends Ende Mai in einer gehobenen Wohngegend der Achalmgemeinde. Ein falsch geparktes Auto führte damals zur Eskalation eines bereits seit Jahren schwelenden Streits (wir haben berichtet). Ein 72-jähriger Anwohner hatte den Falschparker, ebenfalls ein Anwohner, vor seinem Haus fotografiert, was dieser wiederum von seinem Küchenfenster aus beobachtete. Obwohl er nur mit Boxershorts bekleidet war, stürmte er auf die Straße, beschimpfte und bedrohte den Senior. Der Ausbruch einer wohl seit Jahren aufgestauten Wut angesichts anhaltender Streitereien.

Viele Zeugen, viele Varianten

Was danach passierte, darüber gingen die Aussagen der Zeugen dann doch recht deutlich auseinander. Der Senior jedenfalls sagte, der 39-jährige Nachbar habe ihn inmitten des Wutausbruchs derart gegen die Brust gestoßen, dass er schwer stürzte. Der Senior zog sich einen Rippenbruch und heftige Prellungen zu. Gleich mehrere Nachbarn waren angesichts des lauten Streits aus ihren Häusern und Wohnungen gekommen, zwei versuchten, den Delinquenten festzuhalten und vom Geschehen wegzuziehen, um noch Schlimmeres zu verhindern.

Die Bemühungen des Gerichts, durch weitere Zeugenvernehmungen etwas Klarheit in die Sache zu bringen, hatten nur mäßigen Erfolg. Denn auch die Ehefrau des Angeklagten brachte eine ganz neue Variante der Geschichte. Sie räumte zwar ein, ihr Mann sei völlig ausgerastet, den späteren Geschädigten habe er aber gar nicht berührt. Vielmehr sei dieser inmitten des unübersichtlichen Geschehens plötzlich selbst gefallen, wahrscheinlich gestolpert.

Falsche Zeugenaussage vermutet

Staatsanwältin Carmen Ljubicic betonte gleich zu Anfang ihres Plädoyers, sie tue sich schwer, gebe es doch viele Varianten der Vorfälle am Tatabend. »Ein sehr dynamisches Geschehen, das von allen anders dargestellt wird.« Dennoch gelte es festzuhalten, dass bei der Aussage vor der Polizei immer von einem Stoß die Rede gewesen sei. Und zwar auch von einem Zeugen, der vor Gericht plötzlich anderes aussagte und bereits am ersten Prozesstag behauptet hatte, der Senior sei von selbst umgefallen. Sie sei überzeugt, dass dieser Zeuge falsche Angaben gemacht habe, so Ljubicic. Ebenso überzeugt ist sie davon, dass ein Stoß stattgefunden hat, weshalb der Angeklagte wegen Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung zu verurteilen sei. Eine Strafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro, was dem Bürgergeldsatz entspricht, hielt sie für angemessen, habe der arbeitslose Lkw-Fahrer derzeit doch kein Einkommen. Überdies sei er nicht vorbestraft. Diesem Plädoyer schloss sich auch der Nebenklagevertreter Horst Epple an, forderte jedoch eine Erhöhung des Tagessatzes auf 30 Euro.

Verteidigerin Martina Fränkel hob hervor, dass sich die Zeugenaussagen widersprechen und auch mehrere Brüche darin zu finden seien. »Die Zeugenaussagen in all ihren Varianten lassen nur den Schluss zu, dass der Stoß nicht stattgefunden hat.« Ihr Mandant sei deshalb allein für die Bedrohung zu verurteilen, die er ja auch eingeräumt habe.

Dynamisches und aufgeregtes Geschehen

Ein Plädoyer, mit dem sie das Gericht aber nicht überzeugen konnte. Denn Richter Eberhard Hausch verurteilte den Angeklagten zu 90 Tagessätzen von jeweils 30 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot. Das Gericht sei überzeugt, dass der Angeklagte den Senior umgestoßen habe. Dass Zeugenaussagen unterschiedlich ausfallen, sei dem dynamischen Geschehen vor Ort geschuldet. Zudem beweise das Polizeiprotokoll, dass von Anfang an von einem Stoß gegen den Senior ausgegangen worden sei. Das Fahrverbot verhängte das Gericht, weil die vorsätzliche Körperverletzung in diesem Fall an der Grenze zur Freiheitsstrafe liege. »Es kann nicht sein, dass man so miteinander umgeht.« (GEA)