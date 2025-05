Zeugen gesucht: Exhibitionist in Tübingen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Unbekannter hat sich am Dienstagnachmittag in der Öffentlichkeit selbst befriedigt. Kurz nach 16 Uhr war eine Radfahrerin auf dem Radweg zwischen der Ammer und der Alberstraße unterwegs, als sie einen Mann erkannte, der onanierte. Der Unbekannte flüchtete in der Folge in Richtung Ammer und konnte trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Er ist circa 180 Zentimeter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat eine helle Hautfarbe und war mit einem hellblauen T-Shirt und einer weißen Mütze bekleidet. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen. (pol)