Zeugen gesucht: Auto von Firmengelände in Kusterdingen geklaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Von einem Firmengelände in der Aspenhaustraße ist laut Polizei in den vergangenen Tagen ein Auto gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen Freitag (24.03.2023) und Mittwochnachmittag (29.03.2023) entwendete ein Unbekannter einen dort abgestellten, weißen Jaguar F-Pace. An dem Wagen waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen TÜ-PG 440 angebracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/515363-0 beim Polizeiposten Kirchentellinsfurt zu melden. (pol)