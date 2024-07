Zelte von Ferienlager bei Hayingen geraten in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Zu einem Brand in einem Zeltlager im Bereich der Grillstelle Gieselwald an der L249 zwischen Hayingen und Oberwilzingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr war bei der Polizei die Meldung über ein brennendes Küchen- sowie ein angrenzendes Aufenthalts- bzw. Speisezelt eingegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte sich aus unbekannter Ursache eine Stoffhalterung für Küchenutensilien von der Wand des Küchenzelts gelöst haben und auf einen zum Erwärmen eines Topfes eingeschalteten Gasbrenner gefallen sein, berichtet die Polizei.

Das Feuer griff in der Folge auf das Küchenzelt sowie ein angrenzendes Gemeinschaftszelt über. Die von einem Betreuer mittels Feuerlöschers begonnenen Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen anrückte, fortgesetzt. Zudem kühlten die Feuerwehrleute die in der Nähe stehenden Gasflaschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Bis auf ein Kind und zwei Betreuer befanden sich zum Ausbruch des Feuers keine Teilnehmer des Zeltlagers auf dem Gelände. Weitere Zelte waren nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (pol)