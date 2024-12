Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle bei Münsingen festgestellt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

MÜNSINGEN. Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch das Hauptzollamt Ulm sowie das Technische Hilfswerk, haben die Einsatzkräfte am Dienstag zahlreiche Verstöße festgestellt. An der ab dem Mittag an der B 465 eingerichteten Kontrollstelle nahmen die Beamten dutzende Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe und überprüften rund 120 Dokumente auf deren Echtheit. Dabei stießen sie beispielsweise auf überladene Fahrzeuge oder solche, die technische Mängel oder eine unzureichende Ladungssicherung aufwiesen.

Zwei Lenker waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, vier von ihnen hatten während der Fahrt verbotenerweise das Mobiltelefon benutzt. Drei Fahrer werden angezeigt, da bei ihnen der Verdacht auf eine Beeinflussung von Alkohol beziehungsweise Betäubungsmitteln bestand. Überdies wurden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)